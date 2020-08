Coronavirus in Sicilia, accertati 50 nuovi casi (14 tornati dalle vacanze)

Registrati 50 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, nelle ultime 24 ore (dato aggiornato alle 15 di oggi giovedì 27 agosto). Emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute.

Fra i 50 nuovi casi non ci sono migranti. Sono così distribuiti: 17 nella provincia di Palermo, 16 a Catania (7 di questi sono provenienti da paesi Esteri), 7 a Messina (cinque sono tornati dalla Sardegna), 3 a Ragusa (due tornati da Malta) e 7 a Siracusa.

Gli attuali positivi salgono a 1.019, di questi 62 sono ricoverati in ospedale con sintomi, mentre resta ancora stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, sono 10. In isolamento domiciliare 947 persone.