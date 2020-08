Giovane agrigentino ferito in incidente stradale e ricoverato a Caltanissetta

Alla guida di un’auto ha perso il controllo, ed è uscito fuori strada. Un giovane poco più che ventenne, di Santo Stefano Quisquina, è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato, nel corso delle ore notturne.

Il sinistro in via Roma, in una zona centrale del piccolo comune dell’Agrigentino. Scattato l’allarme sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e il personale medico del 118.

Il giovane è stato trasportato e ricoverato all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. I Carabinieri della Compagnia di Cammarata hanno effettuato i rilievi.