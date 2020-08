Coronavirus in Sicilia, registrati 33 nuovi casi (3 migranti)

Ci sono altri 33 casi di Coronavirus in Sicilia, nelle ultime 24 ore, (dati aggiornati alle 15 di oggi mercoledì 26 agosto). Emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute.

Nel dettaglio 3 sono migranti ospiti all’hotspot di Lampedusa, e poi 12 nella provincia di Catania, 8 a Palermo, 4 a Messina e Trapani, 3 a Ragusa e 2 Siracusa.

Gli attuali positivi sono 980. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 59, 10 in terapia intensiva, e 911 in isolamento domiciliare. Nessun nuovo guarito e nessun decesso.