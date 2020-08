Agrigento, sacchetto “selvaggio”: multati 12 cittadini

Sacchetti della spazzatura abbandonati in strada, e cittadini che preferiscono buttare l’immondizia in ogni luogo. Un comportamento non tollerabile, adottato da decine e decine di cittadini, che ancora oggi si rifiutano di fare la raccolta differenziata.

Gli agenti del Nucleo Ambientale della polizia Municipale di Agrigento, negli ultimi 4 giorni (da venerdì 21 a lunedì 24 agosto), hanno elevato ben 12 multe da 600 euro, ad altrettanti cittadini.

Alcuni sorpresi a lanciare sacchetti di spazzatura direttamente dall’auto, altri dopo aver accostato con il proprio mezzo, hanno abbandonato i rifiuti in strada.

Il Nucleo Ambientale della polizia Locale ha dichiarato “guerra” a questa condotta illecita e incivile, e sta portando avanti una lotta serrata per prevenire, ma anche reprimere ogni forma di mancato rispetto dell’esatto conferimento dei rifiuti.