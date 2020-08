Agrigento, al via i Centri estivi

Hanno sofferto più di tutti. Due mesi di lockdown tra le pareti di casa, proprio loro che sono abituati a correre scatenati, a muoversi curiosi attratti da mille cose, pronti sempre a nuove esperienze, costretti alla didattica a distanza, privati degli affetti dei nonni, dei loro piccoli amici. Ora hanno la gioia di poter tornare a stare insieme.

“Un’iniziativa che è per noi un dovere verso le famiglie – dice il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto – Abbiamo attivato i campi estivi che coinvolgono 190 bambini e ragazzi in tutto, dai 3 ai 14 anni e termineranno entro il 30 Settembre. Le attività dovranno essere svolte in ottemperanza alle Linee guida pubblicate dal Dipartimento per le politiche della Famiglia, linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID 19”.