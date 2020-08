Sfiorata la tragedia alla villa comunale di Canicattì. Una palma è collassata a terra, spezzandosi in più parti. Solo per puro caso non ha colpito i passanti. Tanta paura, ma per fortuna è finita bene.

Sul posto intervenuti gli agenti della polizia Municipale e il personale della Protezione civile. Il tratto interessato è stato interdetto al passaggio pedonale.