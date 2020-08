ASD Città di Canicattì C5, manca poco al via della nuova stagione

“Manca poco all’inizio della preparazione dei nostri ragazzi, in vista della nuova stagione calcistica, ormai alle porte!! Domani, infatti, la squadra sarà impegnata con il primo giorno di allenamento, lavoro “dietro le quinte” in attesa dell’inizio di questo nuovo campionato!!“

Questo quanto dichiarato dalla società biancorossa , che dopo aver effettuato, in questa sessione di mercato, nuovi innesti di grande spessore, e non escludendo l’arrivo di altri atleti di livello, si avvia all’inizio della nuova stagione sportiva che li vedrà protagonisti nel campionato di Serie C2 Regionale di Calcio a 5.

La preparazione da quest’anno verrà seguita dal preparatore atletico Alessio Gambino in collaborazione con Mister Di Natale,”Sono onorato di accettare l’incarico e di curare il lato atletico dell’Asd Città di Canicattì 5, dichiara Gambino, sperando di dare il mio contributo a questa stagione!”

Un mese e mezzo di lavoro per arrivare pronti al grande appuntamento. Durante gli allenamenti si lavorerà sugli aspetti tecnico-tattici, andando via via ad aumentare l’attività atletica, così da non caricare troppo all’inizio considerando il lungo stop causato dall’emergenza sanitaria, le sedute di allenamento saranno sia all’aperto e sia presso la palestra Comunale, quest’ultima sarà anche la nuova casa della società Canicattinese guidata da Mister Di Natale.

Inoltre la società comunica che è stato rinnovato l’incarico di guida tecnica del settore giovanile a Salvatore Di Marco anche per la stagione 2020-21, “Un grande motivatore, un grande maestro per i ragazzini, dice la società e conclude, Salvatore si é fin da subito contraddistinto nel suo ruolo, meritandosi la riconferma !”