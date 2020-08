Agrigento, si scontrano tre autovetture: due persone restano ferite

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto, l’altra sera, sulla strada provinciale, in via Capitano, a pochi passi dalla via Cavaleri Magazzeni, di fronte la Valle dei Templi di Agrigento.

Coinvolte nell’impatto tre autovetture: una Fiat Punto, una Toyota Yaris, e un’altra utilitaria. Feriti due occupanti, trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile che si sono occupati dei rilievi.