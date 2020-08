Michelle Hunziker, e la figlia Aurora sulla Scala dei Turchi. Capitaneria avvia verifiche

La Capitaneria di porto di Porto Empedocle ha avviato delle verifiche per verificare il punto esatto in cui sono state scattate le foto alla popolare showgirl Michelle Hunziker, e alla figlia Aurora Ramazzotti, in vacanza in questi giorni tra Agrigento e Realmonte, mentre si trovano sulla scogliera di marna bianca della Scala dei Turchi di Realmonte, sotto sequestro penale dal febbraio scorso, nel contesto di un’inchiesta condotta dalla Procura di Agrigento.

Aurora Ramazzotti, sul suo profilo ha risposto ai tanti commenti che chiedevano spiegazioni. “È chiusa e recintata fino a un certo punto. Prima c’è un pezzo di spiaggia libera al pubblico”, ha scritto la ragazza. la conduttrice, invece, “Eravamo fuori dalla zona protetta”.

Il presidente dell’associazione Mareamico Claudio Lombardo pensa che la Hunziker abbia commesso un illecito. “È chiaro che tutta l’area è sotto sequestro. Mentre la Hunziker scrive che non era in una zona vietata. Invece non è così”.

La stessa Hunziker avrebbe dichiarato da dove è entrata (lato ovest – lido Rossello). “Una zona anch’essa sotto sequestro e vietata da un’ordinanza del sindaco e della Capitaneria, per il rischio crolli”, conclude MareAmico.