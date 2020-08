Coronavirus, tornano da una vacanza all’Estero: tre giovani risultati positivi

Tornano da una vacanza all’Estero e sottoposti al tampone sono risultati positivi al Coronavirus. Si tratta di tre giovani di Licata. A confermarlo la polizia Municipale e il sindaco Giuseppe Galanti.

I ragazzi non sono ricoverati e non hanno allo stato sintomi gravi. Sono attualmente in isolamento domiciliare fino a nuovo provvedimento dell’Asp di Agrigento.

“Ma ciò non impedisce di evocare il ricordo del recente incubo che tutto il Paese ha vissuto”, dice il primo cittadino. Pertanto, il primo cittadino, nel darne notizia, invita tutti alla massima prudenza, alla perfetta osservanza dell’obbligo circa l’uso della mascherina e ad evitare il più possibile la frequentazione di luoghi affollati. Il sindaco ricorda che un aumento dei casi di infezione potrebbe condurre ad un secondo rovinoso quanto temuto lockdwon.