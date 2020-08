Coronavirus, torna da una vacanza a Malta: 18enne risultato positivo

Rientrato da una vacanza a Malta è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta di un diciottenne di Sciacca, che era stato a Malta tra la fine di luglio, e i primi giorni di agosto. Si è sottoposto a tampone con esito positivo. A confermare il nuovo caso di Covid a Sciacca il sindaco Francesca Valenti, a sua volta informata dall’Asp di Agrigento.

È il secondo caso a Sciacca in pochi giorni. Nei giorni di Ferragosto risultò positiva una ragazza, anche lei diciottenne che, invece, era stata in vacanza in Croazia.

Croazia e Malta sono solo due dei paesi considerati “a rischio”. Gli altri sono Grecia e Spagna, tutte nazioni finite all’interno dell’ultimo provvedimento firmato dal presidente della Regione Nello Musumeci, che ha imposto a chiunque provenga da questi luoghi di mettersi in quarantene e sottoporsi ad controlli accurati e test.