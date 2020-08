La Fortitudo Agrigento è lieta di comunicare che Andrea Tartaglia, è un nuovo giocatore biancazzurro. Quello di Andrea, agrigentino doc, è un ritorno in biancazzurro. Tartaglia, nell’ultima stagione, ha indossato la maglia della Virtus Molfetta in serie C. L’ala piccola di 200cm è un classe 1998. Andrea, è un “figlio” della Fortitudo Agrigento. L’agrigentino è pronto a tornare ad indossare la maglia biancazzurra.