Agrigento, sottratti soldi su carta prepagata di una donna

E una donna di 46 anni, di Agrigento, l’ultima vittima in ordine di tempo di una frode informatica. Si è vista addebitare sulla sua carta prepagata la somma in denaro di 59,55 euro. La conferma del prelievo è giunta con un messaggio sul telefono cellulare.

L’agrigentina so è presentata all’Ufficio denunce della Questura di Agrigento ed ha formalizzato una denuncia. Come ha spiegato agli investigatori della sezione Volanti, non aveva speso nulla, e non aveva eseguito alcuna operazione.

Il prelievo risulta essere stato effettuato da un sito internet. Il fascicolo verrà trasmesso alla polizia Postale che proverà a rintracciare i responsabili.