Agrigento, con l’auto finisce dentro la rotatoria Giunone

Un ottantenne di Agrigento alla guida della sua auto è finito all’interno della nuova rotonda “Giunone”. E’ successo nelle ore serali. L’uomo, al volante di una Fiat Punto, stava percorrendo la strada quando all’improvviso ha finito la sua corsa proprio in mezzo all’aiuola della rotonda, inaugurata da poche settimane.

Sul posto intervenuti i carabinieri della Radiomobile. La rotatoria Giunone, a pochi metri dalla Valle dei Templi non piace a molti. E da più parti è ritenuta anche pericolosa, soprattutto, per come è stata disposta l’illuminazione.

E dopo un paio di giorni di dirette social e note stampa, accompagnate da foto e video, una squadra di operai ha ripulito la rotonda, rimuovendo le erbacce. A documentare l’opera di pulizia, parlando di “obiettivo raggiunto”, è stato Giuseppe Di Rosa del movimento “Mani libere”.