San Leone, danneggiata auto di coppia giovani turisti

Si segue la pista dell’atto vandalico per dare una spiegazione al danneggiamento di un Suv, preso a noleggio a Palermo, da una coppia di 26enne di Bassano del Grappa, in questi giorni in vacanza nell’Isola. Ignoti vandali hanno danneggiato in più punti il veicolo, che si trovava parcheggiato in viale delle Dune, a San Leone.

Qui i due hanno lasciato il mezzo per recarsi al spiaggia. Proprio in quel momento uno o più individui sono entrati in azione. Con l’utilizzo di un arnese appuntito, simile ad un grosso chiodo, si sono accaniti contro la carrozzeria del Suv, lasciando graffi e profonde rigature.

A fare l’amara scoperta la stessa coppia, al momento di recuperare il veicolo. Immediatamente hanno dato l’allarme al 112. Sul posto sono giunti i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Gli investigatori dopo un primo sopralluogo hanno avviato le indagini. I due, che hanno presentato denuncia.