Palma, “Sui rifiuti Comune e ditta hanno garantito servizio senza onere aggiuntivo”

Il Sindaco di Palma di Montechiatro, Stefano Castellino e l’assessore all’Ambiente Salvatore Lauricella si dicono soddisfatti in merito al superamento di una situazione che sarebbe potuta diventare emergenziale in merito alla raccolta dei rifiuti la quale coinvolge, quasi ogni anno, diversi comuni a causa della chiusura delle discariche nel periodo estivo.

“Il paese di Palma di Montechiaro – dicono i consiglieri comunali del gruppo Bene comune, Rosario Falco e Giuseppe D’Orsi -, ogni giorno si è svegliato con cassonetti vuoti di rifiuti e profumo di cambiamento dopo venti anni. Tutto ciò grazie soltanto alle forze del comune e della società in house Palma Ambiente che hanno garantito il tutto senza onere aggiuntivo. Necessita precisare che si è affrontata l’emergenza solo con la programmazione, utilizzando i normali mezzi a disposizione della società ed il normale personale in servizio. Non si è ricorso ad affitto di mezzi nè a straordinario per gli operatori. Inoltre corre obbligo precisare che, nel contempo, è stata garantita, nel limite delle possibilità, la pulizia delle spiagge, finanche quelle con strato ghiaioso, lo scerbamento delle strade di tutto il paese e lo spazzamento meccanico con spazzatrice aspirante”.

L’Assessore all’Ambiente, Salvatore Lauricella ringrazia ancora una volta tutti coloro che si sono dedicati affinché l’emergenza suddetta non si concretizzasse, soprattutto al lavoro di coordinamento da parte del Cda di Palma Ambiente, e ringrazia i propri concittadini per la sensibilità rivolta e per le segnalazioni, sempre utili, al fine di mantenere Palma di Montechiaro pulita. Infine, invita e chiede una cooperazione di tutti i cittadini nel rispettare l’ambiente e rendere Palma un gioiello della provincia di Agrigento e non solo, poiché la pulizia è l’inizio per incrementare il turismo.