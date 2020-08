Coronavirus. Ravanusa: tampone positivo per un uomo. Secondo caso in poche settimane

C’è un nuovo caso di Coronavirus a Ravanusa. Il secondo nel giro di poche settimane. La conferma arriva dal sindaco Carmelo D’Angelo. Anche in questo caso (come nel primo) si tratta di un cittadino della Romania, domiciliato a Ravanusa, che si trova in isolamento domiciliare.

“L’Asp di Agrigento – ha detto il primo cittadino -, mi ha comunicato un secondo caso di positività a Ravanusa. Ancora una volta mi rivolgo alla cittadinanza, invitandoli alla prudenza, e al rispetto delle regole”.

Avviata l’indagine epidemiologica per verificare con quali altri soggetti l’uomo ha avuto contatti.

A fine luglio era risultata positiva una rumena residente a Ravanusa, tornata dal Paese di origine. La donna dopo essere stata ricoverata al reparto di malattie infettive dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, recentemente, è stata dimessa.

Nel frattempo è risultato negativo il secondo tampone della studentessa di San Giovanni Gemini, rientrata in paese dopo essere stata in Lombardia, positiva ad un primo test.