Colpo Akragas: il ds Russello si assicura Cerra

La Società Asd Akragas 2018 comunica di aver perfezionato l’ingaggio del calciatore Francesco Cerra, classe 1997, originario di Acireale, proveniente dall’Acicatena. Cerra è un terzino sinistro che può essere impiegato anche nel ruolo di centrocampista di sinistra. Vanta numerose presenze in Serie D. Ha iniziato la scorsa stagione nelle file del Ragusa ed in passato ha indossato con ottimi risultati le maglie di Biancavilla, Igea Virtus, Paterno’, Leonzio e Noto. La sua formazione si lega alle giovanili del Calcio Catania. Francesco Cerra è già a disposizione di mister Francesco Di Gaetano per il ritiro pre-campionato.