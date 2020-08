Canicattì, vandali in azione nella scuola Rapisardi. “Un colpo al cuore”

Ignoti vandali hanno danneggiato i locali della scuola “Mario Rapisardi” di via Rosolino Pilo, a Canicattì. La scuola come è noto a tutti, è chiusa dal 2016, e proprio giorno 13 agosto è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la ristrutturazione. Il raid nel corso delle ore notturne. Dopo l’amara scoperta sul posto le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini.

“Queste immagini rappresentano un colpo al cuore per la nostra comunità – dice il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura -. Alcuni delinquenti decidono di vandalizzarla forse per mancanza di altro da fare. Sta di fatto che oltre al danno economico, vi è un danno morale che subisce la scuola, il quartiere e la comunità.

Sembrerebbe che gli autori di questo vile gesto siano stati già rintracciati e per questo ringrazio le forze dell’ordine per l’importante lavoro di tutela del nostro territorio”, conclude il primo cittadino.