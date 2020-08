Calcio: primo test dell’Akragas e primo ko

L’Akragas è scesa in campo contro l’Enna, allo stadio “Generale Gaeta”, per la prima gara amichevole della stagione dopo due settimane di intensa preparazione atletica. Il test match è terminato 1 a zero per i padroni di casa, ma nel complesso la squadra biancoazzurra ha disputato una buona partita. Mister Francesco Di Gaetano ha schierato inizialmente la seguente formazione: Castiglione, Cipolla, Ferrante, Licata, Incatasciato, Ruggeri, Mannina, D’Amico, Biondo, Sicurella, Gambino. La prima frazione di gioco si è conclusa con il risultato di 1 a zero per l’Enna. Nel secondo tempo l’Akragas ha presentato in campo i seguenti undici calciatori: Compagno, La Spina, Cipolla, Punzi, D’Amico, Cerra, Incatasciato, Mannina, Biondo, Sicurella, Gambino. Nel corso della ripresa sono entrati Acsante, La Rocca e Incardona. Archiviata questa prima uscita, adesso la formazione akragantina tornerà ad allenarsi e domenica prossima disputerà la seconda amichevole estiva, ancora in trasferta contro il Siracusa, alle ore 18, allo stadio “Nicola De Simone”.