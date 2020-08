Brucia pickup in marcia, conducente rischia grosso. E’ successo tra Agrigento e Raffadali

Si sono vissuti momenti di panico per un agrigentino alla guida di un pickup Mahindra, che in marcia ha preso fuoco. Per fortuna l’automobilista è riuscito a mettersi in salvo, prima che il rogo avvolgesse completamente il veicolo.

Tutto quanto è accaduto lungo la strada statale 118, tra Agrigento e Raffadali. Il furgone, adibito al trasporto di api o comunque usato da apicoltori, improvvisamente si è incendiato proprio in corrispondenza della parte del vano motore.

Il fuoco e il fumo in pochi istanti hanno invaso completamente l’abitacolo. Immediatamente l’incendio ha aggredito il veicolo, con ogni probabilità a causa della rottura del serbatoio della benzina.

Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno spento il rogo, occupandosi della successiva messa in sicurezza. Accorsi anche i Carabinieri impegnati negli accertamenti di rito.

Con tutta probabilità a scatenare le fiamme un corto circuito dell’impianto elettrico.