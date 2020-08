Basket B: Peterson alla Fortitudo Agrigento

La Fortitudo Agrigento comunica che Mait Peterson è un nuovo giocatore biancazzurro. L’ala/centro, classe 2002 è alto 207 centimetri e proviene dalla Virtus Bologna. Con la squadra bolognese, Peterson dopo la trafila delle giovanili (dal 2018 al 2020) ha anche esordito in prima squadra. Il talentuoso giocatore sarà, fin da subito, a disposizione di coach Catalani.

Il direttore sportivo, Cristian Mayer: “E’ un giocatore che seguivamo da tempo. E’ un profilo interessante. Lui, insieme ad altri, rientra nel nostro progetto di crescita. Giovani talenti che diventano giocatori veri. Il mio obiettivo è quello di far diventare Mait un 4 vero. Potrebbe essere importante non solo per la Fortitudo Agrigento, ma per tutta la pallacanestro italiana”.