Una diciottenne è rimasta ferita in un incidente stradale, che si è verificato in Via Dante, nel centro di Naro.

La ragazza viaggiava su uno scooter, che per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’autovettura. Ad avere la peggio il centauro, rovinato sul selciato.

Scattato l’allarme sul posto accorso il personale medico, che hanno deciso per il trasferimento in elisoccorso all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. I carabinieri si sono occupati dei rilievi.