Basket: Andrea Saccaggi torna alla Fortitudo Agrigento

La Fortitudo Agrigento è lieta di comunicare che Andrea Saccaggi è un nuovo giocatore biancazzurro. Il 31enne di Massa ha già indossato la maglia della Fortitudo Agrigento dal 2014 al 2016.

“SaccaBomb”, idolo della tifoseria biancazzurra, ha sfiorato la massima serie con la maglia della Fortitudo Agrigento. Dopo le stagioni in biancazzurro, Saccaggi, è stato un giocatore di: Treviso, Latina, Virtus Roma e San Severo.

La guardia, con attitudini da play, adesso è pronto ad indossare – ancora una volta – la maglia della sua Fortitudo Agrigento!

Il presidente Gabriele Moncada: “Rivedere Andrea Saccaggi con la maglia della Fortitudo Agrigento rievoca in me grandi ricordi. Lui, ovviamente insieme ad altri, è il volto delle annate migliori. Ho voluto fortemente che Andrea tornasse alla Fortitudo Agrigento, per noi è un valore aggiunto. Il suo talento non si discute, Agrigento conosce bene Andrea Saccaggi e sono certo che i nostri tifosi non potranno che essere contenti del suo ritorno. Andrea conosce bene l’ambiente Fortitudo, può essere un nostro valore aggiunto. Saccaggi è un lusso per la serie B”.