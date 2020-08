Coronavirus in Sicilia, ancora tanti tamponi positivi: 39 nuovi casi

Nelle ultime 24 ore (dato aggiornato alle 15 di domenica 16 agosto), sono 39 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Sicilia, secondo quanto riporta il bollettino giornaliero del Ministero della Salute. Gli ultimi 39 casi a fronte di soli 1.043 tamponi processati dal sistema sanitario regionale. Dopo i 46 casi di ieri con oltre 2mila tamponi. I soggetti contagiati in Sicilia continuano a rimanere in doppia cifra. E l’Isola resta tra le regione italiane più colpite dall’emergenza Coronavirus.

Dei 39 nuovi positivi in Sicilia 5 sono migranti, e 10 risultano correlati con persone ritornate da vacanze a Malta. Questa la divisione dei nuovi casi per provincia: 12 nella provincia di Catania, 9 Ragusa 9, 8 Trapani, 5 Palermo, 4 Siracusa, 1 Messina. Nessun incremento nelle 24 ore ad Agrigento, Enna, e Caltanissetta.

Gli attuali positivi in Sicilia salgono a 712, di cui 51 ricoverati in ospedale con sintomi, 5 ricoverati in terapia intensiva, e 656 in isolamento domiciliare.

Il numero totale di casi di Coronavirus dall’inizio dell’epidemia sono 3.766; i guariti 2.769; i decessi salgono a 285 (1 in più di ieri).