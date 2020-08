Coronavirus in Sicilia, i contagi continuano a salire: 46 nuovi casi

Nelle ultime 24 ore, con il dato aggiornato alle ore 15 di ferragosto, sabato 15 agosto, sono 46 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. I contagi continuano a salire. Processati dal sistema sanitario regionale un numero considerevole di tamponi: 2.030.

Gli attuali positivi nell’Isola sono 677, di cui 47 ricoverati in ospedale con sintomi, 5 in terapia intensiva, e 625 in isolamento domiciliare. I casi totali di Coronavirus in Sicilia dall’inizio dell’epidemia sono 3.727. I guariti 2.766 e i decessi 284.