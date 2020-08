Licata calcio, tesserato Severino

L’ASD Licata Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive del calciatore Francesco Saverino.

Il giovane centrocampista, classe 2001, nativo di Sant’Agata di Militello, nella passata stagione al ACR Messina si accorda con la compagine giallo blu dopo un lungo tira e molla, soffiandolo in estremis a importanti e ambiziose società del nostro girone.

A Saverino vanno i nostri migliori auguri per il raggiungimento di importanti obiettivi sportivi con la maglia del Licata Calcio.