Interviene per sedare rissa e viene picchiato, trentenne agrigentino in ospedale

Scoppia una rissa tra giovani, interviene per dividere gli esagitati, e a sua volta viene selvaggiamente picchiato, sotto gli occhi della figlioletta.

Un trentenne castelterminese è rimasto ferito, ed è finito all’ospedale. Ha riportato diversi traumi.

Il parapiglia è accaduto in contrada “Curma”, nei pressi del parco giochi, nell’abitato di Casteltermini. Alcuni giovani hanno avuto una discussione e in pochi minuti sono passati dalla parole alle vie di fatto. Alla vista della zuffa, il trentenne è intervenuto per cercare di sedare la contesa.

Uno dei rissosi, forse il più giovane, gli avrebbe sferrato un pugno in faccia, e da li a poco anche gli altri due partecipanti alla baruffa si sono scagliati contro il trentenne, la cui unica colpa è stata quella di mettersi in mezzo per tentare di spegnere i bollenti spiriti.

Grazie all’intervento di altre persone, il castelterminese è riuscito a fuggire. poi è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. I carabinieri hanno avviato le indagini.