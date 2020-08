Coronavirus, tampone positivo per giovane empedoclino. Era tornato da Malta

C’è un nuovo caso di Coronavirus a Porto Empedocle. Si tratta di un ventenne empedoclino tornato domenica scorsa da una vacanza a Malta, insieme ad altri 4 amici. E’ per fortuna asintomatico. Appena rientrati si sono messi in isolamento, e sottoposti a tampone, uno dei quali è risultato positivo.

“Il giovane era stato in vacanza assieme ad altri cinque ragazzi a Malta, e subito al rientro si sono messi in quarantena, assieme alle loro famiglie – ha detto il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina -. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha previsto, nella nuova ordinanza, la quarantena per quanti sono stati in Grecia, Malta e Spagna perché sono Paesi in cui è facile contrarre il virus. Adesso c’è il Ferragosto, venerdì e sabato, in cui molti giovani usciranno e incontreranno altri giovani. Mi raccomando, massima prudenza, e usate la mascherina. Cerchiamo tutti di collaborare. Divertiamoci, ma con prudenza, e rispettiamo le regole”.

Si tratta del terzo caso di Covid19 nel giro di 24 ore (un 19enne di Agrigento anche lui tornato da una vacanza a Malta, e un 50enne a Santa Elisabetta, residente in Belgio).