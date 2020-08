Coronavirus, secondo caso a Porto Empedocle. E’ un giovane tornato da Malta

Secondo caso di positività al Covid19 a Porto Empedocle. Si tratta anche in questo caso di un ragazzo, rientrato domenica sera da una vacanza a Malta.

“Il secondo caso di Covid19 mi è stato confermato dall’Asp di Agrigento – dice il sindaco Ida CArmina -. Penso che siamo in presenza di un focolaio legato al ritorno dei giovani ritornati da Malta in questi giorni”.

“In questo periodo i giovani hanno allentato un po’ la presa, rispetto le cautele da adottare in questo periodo, che non sono venute meno. Bisogna usare la mascherina nei luoghi al chiuso, e comunque anche all’aperto, laddove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di un metro”, conclude il primo cittadino.