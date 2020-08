Coronavirus in Sicilia, cresce il numero dei malati: altri 42 nuovi casi

Nelle ultime 24 ore (oggi giovedì 13 agosto) in Sicilia registrati altri 42 casi di Coronavirus, a fronte di 2.042 tamponi processati dal sistema sanitario della Regione siciliana.

I 42 nuovi positivi portano il numero delle persone attualmente contagiate nell’Isola a 604, di cui 42 ricoverati in ospedale con sintomi, 6 ricoverati in terapia intensiva e 556 in isolamento domiciliare.

Il numero totale dei casi di Coronavirus in Sicilia dall’inizio dell’epidemia è di 3.645, mentre è fermo a 284 il numero dei decessi.