Si ribalta con l’auto e resta ferito, agrigentino finisce in ospedale

Se l’è cavata con alcuni traumi, per fortuna non gravi, e un grosso spavento un agrigentino, rimasto coinvolto in un incidente stradale, avvenuto in contrada “Piano Gatta”, nei pressi del cimitero comunale, in territorio di Agrigento. L’auto su cui viaggiava da solo si è cappottata.

L’uomo trovava alla guida di un’autovettura Fiat Seicento, e stava percorrendo il tracciato. Per cause ancora al vaglio, all’improvviso l’automobile è sbandata. Dopo l’urto con il terreno è finita a gomme all’aria, fermandosi sulla sede stradale.

L’automobilista è rimasto incastrato nell’abitacolo. E’ stato soccorso dal personale medico del 118, e dai vigili del fuoco. Da li a poco trasportato con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti dei poliziotti della sezione Volanti della Questura agrigentina.