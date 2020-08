Uno sbarco di migranti è avvenuto sulla spiaggia di “Piana Grande”, in territorio di Ribera, nei pressi del resort per vip. Nella stessa zone già in passato si erano verificati altri approdi di immigrati.

I migranti sono giunti direttamente sulla terraferma con un “barchino”, che con molta probabilità ospitava poco più di dieci persone.

I carabinieri della Compagnia di Sciacca hanno rintracciato solo 6 migranti, altri si sono dileguati. Proseguono le ricerche.