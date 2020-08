Coronavirus, altri 12 migranti positivi nella nave quarantena

Sono risultati positivi al Coronavirus altri dodici migranti, in isolamento sulla nave quarantena “Gnv Azzurra”, sono risultati positivi al Coronavirus. In totale sono ventiquattro, ai quali si aggiungono sei casi sospetti, per i quali sono in corso altri accertamenti.

I nuovi contagiati sono migranti sbarcati nei giorni scorsi a Lampedusa, che in un primo momento erano stati ospitati nell’hotspot di contrada “Imbriacola”. La nave “Gnv Azzurra”, si trova attualmente in rada a Trapani, e in questo momento a bordo ci sono 603 persone.