Agrigento, fine settimana di violenza: 17enne picchiato a San Leone

Ogni fine settimana a San Leone spesso si verificano schiamazzi notturni, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, aggressioni e risse. L’ultimo episodio sabato notte.

Un 17enne di Agrigento è stato picchiato da un gruppo di ragazzi. Il fatto è avvenuto a poche decine di metri dall’area dei paninari, precisamente nel piazzale dell’ex eliporto.

Almeno tre giovani avrebbero avuto una discussione con il diciassettenne, e da li a pochi minuti, dalle parole sono passati alle vie di fatto. All’improvviso è stato accerchiato e colpito a calci e pugni. Dopo l’aggressione si sono allontanati velocemente, lasciando il minore ferito a terra

Sono stati alcuni passanti, a dare l’allarme al numero unico di emergenza 112. Per fortuna non ha riportato gravi traumi. Per il minore soltanto contusioni ed escoriazioni. Sul luogo intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili, e stabilire il movente del pestaggio.