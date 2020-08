Agrigento, centauro rimasto ferito dopo scontro con utilitaria

Un centauro è rimasto ferito in un incidente stradale, l’ennesimo che si verifica in quel punto, lungo il viale Emporium, all’altezza del bivio per il Villaggio Peruzzo, alla periferia di Agrigento.

Si tratta di un 36enne di Agrigento, in sella al suo motociclo Honda, mentre stava percorrendo l’arteria, improvvisamente, si è scontrato con un’autovettura, Fiat Panda, con alla guida un 69enne, anche lui agrigentino.

L’impatto è stato violento, tant’è che, il 36enne dopo essere sbalzato dal mezzo, è rovinato sul selciato. Sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo Radiomobile, gli agenti della polizia Locale, e un’ambulanza del 118.

Il 36enne è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Illeso l’automobilista. I Vigili urbani della squadra Infortunistica si sono occupati dei rilievi per accertare le cause del sinistro e stabilire le responsabilità.