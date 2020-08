Coronavirus. Razza: “In Sicilia aumento dei casi, chiediamo più attenzione ai cittadini”

“Forse i giovani vedendo il video Non ce n’è Coviddi si sono convinti che è così. Ma purtroppo c’è e circola”. Lo dice l’assessore alla Salute Ruggero Razza, rivolgendosi ai ragazzi, dopo alcuni casi di giovani positivi, frequentatori della movida, riscontrati nel Catanese e nel Ragusano.

“L’emergenza Covid in Sicilia segnala un aumento dei casi, chiediamo più attenzione ai cittadini – continua Razza -. Il virus colpisce sempre più i giovani, per fortuna richiede meno ospedalizzazione e ricoveri in terapia intensiva”.

Razza, e il presidente della Regione Musumeci hanno prospettato nuove misure, se la situazione non fosse cambiata. “Non possiamo permetterci un altro lockdown, dipende da noi”, conclude l’assessore.