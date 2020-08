Volley B1: la centrale Murri è della Seap Aragona

La Seap Dalli Cardillo Aragona piazza il quinto e importante colpo di mercato per il prossimo e impegnativo campionato nazionale di serie B1. Il presidente Nino Di Giacomo ha perfezionato l’ingaggio della centrale Barbara Murri, 183 cm di altezza, classe 1993, originaria di L’Aquila. L’atleta abruzzese ha un ottimo curriculum e vanta anche una stagione in serie A 2 con la maglia della Sigel Marsala nella stagione 2017-2018. Murri ha giocato lo scorso anno in B1 con la Megabox Battistelli Volley Città di Vallefoglia. Nella stagione 2018-2019 ha difeso i colori del Sant’Elia Fiumerapido in serie B1. La carriere pallavolistica di Barbara Murri inizia, sin da piccola dove si forma, dalle giovanili fino alla serie D, grazie al lavoro del Torrione Volley, squadra locale de L’Aquila. Da lì subito il salto nei campionati nazionali in B2 con il Sambuco per poi approdare al Mercato San Severino in B1 con la Rota Volley nella stagione 2012-2013. L’anno successivo torna in serie B2 per giocare con il Mesagne Volley, poi risale in terza seriE con la maglia del Volley Montella. Nella stagione 2014-2015 passa al Volley Frascati/Maglie e la stagione dopo firma per il Volley Isernia, sempre in B1. Ecco le sue prime parole da neo giocatrice della Seap Dalli Cardillo Aragona: “Sono entusiasta del progetto sportivo della Seap Dalli Cardillo Aragona. Già l’anno scorso sono stata contattata dal presidente Nino Di Giacomo e mi aveva fatto un’ottima impressione, ma per motivi di studio e familiari ho dovuto declinare l’offerta. Ho seguito la squadra per tutta la passata stagione e mi ha emozionato il loro percorso, ma anche il loro modo di lavorare, organizzare e vivere la pallavolo. E quindi quest’anno non ho avuto dubbi su dove andare a giocare. Sono contentissima della mia scelta e non vedo l’ora di iniziare quest’avventura con la maglia della Seap Dalli Cardillo Aragona. Sono sicura che con il roster che sta mettendo su il presidente ci toglieremo parecchie soddisfazioni e regaleremo uno ottimo spettacolo, una grande pallavolo a tutto il pubblico che verrà a vedere le nostre partite. Ho tanta voglia di dimostrare il mio valore e di mettermi in gioco. Spero di imparare il più possibile dall’allenatore, Massimo Dagioni, di cui mi hanno parlato bene in tutta Italia. Voglio dare il mio contributo per raggiungere tutti gli obiettivi designati dalla Società. Sono certa che faremo una grande stagione”.