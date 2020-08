Coronavirus in Sicilia, 27 nuovi contagiati. In ospedale ricoverate 41 persone

Sono 27 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, nelle ultime 24 ore (oggi venerdì 7 agosto), così come comunicato dalla Regione Siciliana al servizio di Protezione civile nazionale (ieri erano stati 30). Ventisette nuovi contagiati, a fronte di circa 2400 tamponi effettuati.

Così ripartiti: Ragusa 16 nuovi contagiati (13 sono migranti), 6 a Catania, tre a Messina, uno a Palermo, e uno a Caltanissetta (migrante).

Gli attuali contagiati in Sicilia sono 369, di cui 41 in ospedale, 4 delle quali in terapia intensiva. Non ci sono stati decessi. I guariti sono 2743.