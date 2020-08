Sicurella è un nuovo giocatore dell’Akragas

La Società Asd Akragas 2018 comunica di aver perfezionato il tesseramento del giovane e promettente attaccante agrigentino Simone Sicurella, classe ’99, proveniente dalla Sancataldese in Eccellenza. Sicurella ha già indossato la maglia dell’Akragas in Lega Pro nella stagione 2016-2017. Il “baby” attaccante è balzato agli onori della cronaca nazionale quando il 30 gennaio del 2017, allo stadio Esseneto, all’ultimo secondo della sfida contro il Fondi, realizzò un gol di rara bellezza che consentì alla formazione biancoazzurra di pareggiare 1-1 la sfida salvezza con i laziali. Nella stagione successiva è stato ingaggiato dalla Sancataldese, collezionando 30 presenze e tre reti in serie D. Nella prima parte della stagione 2018-2019 è approdato in Calabria per vestire la maglia del Roccella con 9 presenze e un gol in quarta serie. A dicembre il ritorno a San Cataldo dove ha disputato 18 partite e realizzando 2 reti in serie D.