Coronavirus. Cattolica Eraclea: positiva una donna appena tornata dall’Estero

Nuovo caso di Coronavirus in provincia di Agrigento, a Cattolica Eraclea. Si tratta di una donna della Romania, rientrata da pochi giorni dal suo Paese d’origine. A confermarlo il sindaco di Cattolica Eraclea, Santino Borsellino.

“L’Asp di Agrigento mi ha notificato un caso confermato di Covid-19 nella nostra comunità. Si tratta di una signora rumena, che ha effettuato il test, ed ha scoperto la positività al Sars-CoV-2. La persona interessata, già in quarantena sin dall’arrivo, è stata posta in isolamento obbligatorio, e sono stati predisposti dall’Asp, gli ulteriori adempimenti previsti. Effettuate le prime verifiche del caso, la signora ha dichiarato di non aver avuto alcun contatto con i nostri concittadini. Con l’auspicio che possa trattarsi di un caso isolato voglio fare appello a tutta la cittadinanza invitandola al rispetto delle regole di distanziamento sociale ed igienico sanitarie vigenti”, conclude il primo cittadino.