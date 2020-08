Agrigento, rissa tra extracomunitari sotto gli occhi di passanti e turisti

Una rissa è scoppiata tra più extracomunitari nei pressi di Discesa Empedocle, a pochi metri dei locali della “movida” della via Pirandello, nel centro di Agrigento. I rissosi se le sarebbero date di santa ragione, quasi sicuramente, per questioni di droga. E’successo in tarda serata.

Hanno fatto a botte, cinque forse sei immigrati, a quanto sembra, tutti o quasi tutti di nazionalità gambiana. E sotto gli occhi di decine di passanti e turisti.

La segnalazione è stata girata alle pattuglie in servizio, ma al loro arrivo sul posto, dei partecipanti nessuna traccia. Per evitare guai se la sono date a gambe, allontanandosi velocemente. Nella baruffa rotto uno specchietto retrovisore di un’autovettura parcheggiata ai bordi della strada.