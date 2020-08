Favara, in fiamme una piccola vettura di proprietà di un operaio

Un incendio ha avvolto un quadriciclo henger. E’ accaduto ieri notte, nell’abitato favarese. La piccola vettura è di proprietà di un operaio 48enne di Favara. Il mezzo si trovava parcheggiato in via Daniele Bovet.

E’ stato verso le 4, quando uno dei residenti ha avvertito il 112. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, i quali, tempestivamente accorsi sono riusciti a circoscrivere il rogo, che minacciosamente stava rischiando di propagarsi.

Tanto spavento e danni per la piccola automobile. Da li a poco sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Favara. Nel corso del sopralluogo i pompieri e i militari dell’Arma, non hanno trovate tracce di liquido infiammabile come benzina o gasolio, né altri inneschi per ricondurre il rogo ad un attentato incendiario.

Ma la natura dolosa è una delle ipotesi. Sono in corso indagini, e fino a quando non ci saranno certezze, nulla viene escluso, anche la pista del fatto accidentale, riconducibile ad un corto circuito dell’impianto elettrico del mezzo.