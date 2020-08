È stato inaugurato il nuovo punto Moviti Motoriamo a Porto Empedocle in via La Malfa 16.In tempo di Covid-19, molte famiglie si sono abituate ad ordinare la spesa o altro direttamente da casa. Compito di Moviti è proprio questo. Nato nel periodo del lockdown, ha continuato ad essere gettonato anche nel post covid. Tra l’altro hanno aderito diverse attività commerciali e, il servizio è puntuale e molto attento. Tra l’altro, la società è alla ricerca di nuovi rider per avviarli al lavoro.

Con Motoriamo, invece, si sposa appieno l’elettrico, pertanto niente smog e l’ambiente ringrazia.

Da Moviti, pertanto, è possibile sia noleggiare che acquistare moto, biciclette e monopottini.