Canicattì, queste le modalità di conferimento nelle isole ecologiche

Ecco le norme e le mobilità per consentire il conferimento da parte delle utenze domestiche, non servite dal servizio di raccolta con modalità “porta a porta”, di tutte le tipologie di rifiuti previsti.

NELLE ISOLE ECOLOGICHE DI PROSSIMITA’ E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO: ai cittadini non residenti nella zone ove si trova ubicate le isole ecologiche di prossimità di conferire rifiuti per come in premessa indicato;

ai cittadini residenti nella zone ove si trova ubicate le isole ecologiche di prossimità di conferire rifiuti se non preventivamente registrati e muniti di chiave di accesso;

di conferire rifiuti se i contenitori per la tipologia di riferimento, risultano pieni;

di abbandonare rifiuti al di fuori dei contenitori;

di conferire e/o depositare i rifiuti dall’estero senza accedere all’interno all’isola ecologica;

di depositare rifiuti all’esterno e/o in prossimità dell’isola ecologica;

di depositare rifiuti diversi della seguenti tipologie (Organico, Plastica e Metalli, Vetro, Carta e Cartone e Secco Residuo);

di conferire i rifiuti nelle giornate festive, poiché, in tali giorni non avviene la raccolta;

di conferire i rifiuti in maniera non differenziata, per come riportato nell’ordinanza sindacale numero 40 del 2019.

NELLE ISOLE ECOLOGICHE MOBILI E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO:

di conferire rifiuti se i contenitori per la tipologia di riferimento, risultano pieni;

di abbandonare rifiuti in prossimità dell’isola ecologica mobile e/o al di fuori dei contenitori;

di depositare rifiuti diversi della seguenti tipologie (Organico, Plastica e Metalli, Vetro, Carta e Cartone, Piccoli RAEE, Olii Esausti e Secco Residuo);

di conferire i rifiuti nelle giornate festive, poiché, in tali giorni non avviene la raccolta;

di conferire i rifiuti in maniera non differenziata, per come riportato nell’ordinanza sindacale numero 40 del 2019.

Previste sanzioni pecuniarie per i contravventori.