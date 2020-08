Canicattì, pensionata trovata senza vita all’interno della sua abitazione

Non dava notizie da ore. Alcuni familiari hanno dato l’allarme al centralino unico di emergenza del 112. I vigili del fuoco appena dentro casa hanno trovato l’anziana proprietaria priva di vita.

Si tratta di una 86enne di Canicattì, che viveva da sola, in una abitazione di via Cigna, nel centro abitato canicattinese.

Sul posto i carabinieri della locale Compagnia, e un’ambulanza del 118. I sanitari hanno constatato l’avvenuto decesso.

Dal sopralluogo effettuato in seguito al rinvenimento la casa come accertato, era chiusa dall’interno. E’ stata disposta la ricognizione cadaverica, e il medico legale parlerebbe di morte per cause naturali. Non è escluso un malore improvviso, verosimilmente, un infarto.