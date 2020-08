Agrigento, pistola trovata nel negozio: tre persone indagate

Tre persone sono state iscritte sul registro degli indagati per il ritrovamento della pistola clandestina, con caricatore e sei cartucce, rinvenuta nel negozio “Pelonero” a San Giusippuzzu, in occasione delle perquisizioni del blitz “Malebranche”.

Era nascosta sotto la cassa del punto vendita. Guardia di finanza e carabinieri, hanno avviato le indagini per dare la paternità all’arma. Secondo la prima ipotesi investigativa sarebbero tre le persone ad averne la disponibilità. Nei loro confronti non è scattata alcuna misura, poiché già sottoposti in stato di detenzione.

La pistola è stata inviata ai laboratori della Scientifica per verificare se è stata utilizzata o meno in qualche azione criminale, e per scovare eventuali impronte digitali, tali da chiarire chi fosse l’utilizzatore.