Rissa tra giovani a San Leone, carabinieri evitano il peggio

Se le sono date di santa ragione sotto gli occhi di decine di avventori di locali della “movida”. L’ennesima rissa è scoppiata, sabato notte, a ridosso della spiaggia del viale delle Dune, a San Leone.

I partecipanti dalle parole sono passati alle vie di fatto. Qualcuno ha segnalato la zuffa al centralino del 112. E se nessuno è rimasto gravemente ferito il merito va al tempestivo e provvidenziale intervento dei carabinieri.

I protagonisti, infatti, prima ancora dell’arrivo degli uomini in divisa hanno preferito allontanarsi velocemente per evitare guai. Avviate le indagini per risalire ai rissosi e i motivi che hanno portato le due fazioni a picchiarsi, davanti a decine e decine di ragazzi e ragazze. Alcol e droga tra i motivi delle scorribande notturne. E non è una novità.