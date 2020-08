Coronavirus in Sicilia, solo tre nuovi tamponi positivi

Ci sono altri tre nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia (oggi lunedì 3 agosto). Questo emerge dal bollettino della Protezione civile nazionale.

tre positivi a fronte di 823 tamponi processati. Due sono del Catanese, uno di Siracusa. Dei tre nuovi positivi è stato comunque disposto l’isolamento domiciliare.

Sono 288 le persone attualmente ancora contagiate. Stabile anche il dato relativo alle persone ricoverate in ospedale: in tutto 39, 3 delle quali in terapia intensiva. Il numero dei casi totali dall’inizio della pandemia, in tutta la Sicilia, sale a 3308, con 2737 guariti. Il dato dei decessi resta di 283.