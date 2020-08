Altri 7 nuovi casi da Coronavirus in Sicilia. Attuali positivi 285

Ci sono altri 7 nuovi casi da Coronavirus in Sicilia, nelle ultime 24 ore, oggi domenica 2 agosto, a fronte di 1.319 tamponi effettuati. Nessun decesso. Lo riporta il bollettino giornaliero diffuso dal ministero della Sanità in base ai dati provenienti dalle Regioni.

Rispetto ai giorni scorsi c’è un calo, ma sono stati processati molti meno tamponi dal sistema sanitario regionale. Da 2.743 si è scesi a 1.319, praticamente la metà.

I sette tamponi positivi sono 6 casi a Catania e 1 a Siracusa. Il numero degli attuali positivi a 285 casi: di questi, 246 sono in isolamento domiciliare, mentre 39 sono ricoverati in ospedale di cui 3 in terapia intensiva. Il numero totale dei casi di Covid19 dall’inizio dell’epidemia è di 3.305.